Giorni di dolore ma ci rialzeremo | Fabro il crollo delle mura del castello rimosse altre parti pericolanti

Fabro, il 15 febbraio 2026 – Le mura del castello di Fabro sono crollate ieri mattina, causando paura tra i residenti e danni alle case vicine. I lavori di rimozione delle parti pericolanti sono iniziati subito, per evitare altri crolli e mettere in sicurezza l’area. I cittadini si sono svegliati con le strade piene di polvere e pezzi di pietra, mentre gli operai lavorano senza sosta per risolvere la situazione.

Fabro (Terni), 15 febbraio 2026 – Sono ore difficili a Fabro. Ore di dolore per i cittadini, dopo il crollo di una porzione delle amate mura del castello. Un’opera che caratterizza la città e ammirata dai turisti. Mura antiche che il tempo e il meteo hanno messo a dura prova. Fino appunto al crollo. Fortunatamente, era la sera inoltrata di sabato 14 febbraio, nessuno in quel momento passava nellazona. Anche perché il Comune, che aveva installato un monitoraggio dei movimenti delle mura, ha avuto il tempo per sgombrare l’area. Maltempo, crollano le mura del castello di Fabro nel Ternano Il monitoraggio elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

