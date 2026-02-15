Giorni di dolore ma ci rialzeremo | Fabro il crollo delle mura del castello rimosse altre parti pericolanti
Fabro, il 15 febbraio 2026 – Le mura del castello di Fabro sono crollate ieri mattina, causando paura tra i residenti e danni alle case vicine. I lavori di rimozione delle parti pericolanti sono iniziati subito, per evitare altri crolli e mettere in sicurezza l’area. I cittadini si sono svegliati con le strade piene di polvere e pezzi di pietra, mentre gli operai lavorano senza sosta per risolvere la situazione.
Fabro (Terni), 15 febbraio 2026 – Sono ore difficili a Fabro. Ore di dolore per i cittadini, dopo il crollo di una porzione delle amate mura del castello. Un’opera che caratterizza la città e ammirata dai turisti. Mura antiche che il tempo e il meteo hanno messo a dura prova. Fino appunto al crollo. Fortunatamente, era la sera inoltrata di sabato 14 febbraio, nessuno in quel momento passava nellazona. Anche perché il Comune, che aveva installato un monitoraggio dei movimenti delle mura, ha avuto il tempo per sgombrare l’area. Maltempo, crollano le mura del castello di Fabro nel Ternano Il monitoraggio elettronico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Crollo alle mura del castello di Fabro: nessun ferito, disagi limitati
Nella serata di sabato, una parte delle mura del castello di Fabro si è sgretolata, causando timori tra i residenti.
Umbria, crolla una porzione delle mura del castello di Fabro: intervento dei Vigili del fuoco
Nella serata di ieri, sabato 14 febbraio, una parte delle mura del castello di Fabro si è sgretolata, portando i Vigili del fuoco sul posto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dolore muscolare senza allenamento: le cause più comuni e quando preoccuparsi; Il rientro di Brignone 10 mesi dopo l'infortunio: la caduta, l'intervento, le placche nella gamba, la riabilitazione; Da Maier a Pantani, da Baggio a Brignone: quando il campione rinasce dal dolore; Bronzo da leggenda per Goggia, biathlon d’argento nella staffetta mista: sei medaglie per l’Italia.
Terapia del dolore. Indagine Cittadinanzattiva-Tdm: Dolore trattato nel 95% dei casi. Ma è ancora carente l’attenzione per bambini e anzianiSi chiama In-Dolore e ha scandagliato qualità ed erogazione delle terapie antidolore in 46 ospedali di 15 regioni. La risposta farmacologica è ormai una realtà diffusa ma restano aree di criticità ... quotidianosanita.it
Milano Cortina, Brignone torna in Coppa del Mondo: 'Scio con il dolore ma non ho paura'La gioia di tornare al cancelletto di partenza 292 giorni dopo il terribile infortunio. E la paura che qualcosa non vada nel verso giusto impedendogli di partecipare ai Giochi olimpici di ... ansa.it
"C'è un legame speciale tra fratelli e due giorni fa quel legame fisico si è spezzato. Ora capisco perché si dice che perdere una persona cara è come avere il cuore spezzato. Si prova una sensazione di devastazione e dolore così profonda nel cuore che non i facebook
Omicidio di Nizza Monferrato, dopo giorni di silenzio e dolore parla per la prima volta la mamma di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata in un canale: "Le ho insegnato a dire di no". x.com