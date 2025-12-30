Mercato Napoli Marianucci saluta | tutto fatto l’annuncio di Fabrizio Romano

Il mercato invernale del Napoli si avvicina e si intensificano le attività di cessione. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Marianucci ha concluso il suo percorso con il club partenopeo, con l’annuncio ufficiale ormai imminente. La società prepara le prime mosse in uscita, cercando di ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali e le eventuali trattative che si svilupperanno nelle prossime settimane.

La sessione invernale di mercato si avvicina ed il Napoli sta già apparecchiando le prime trattative in uscita. Si parla da settimane di quei calciatori che fino a questo momento non hanno trovato spazio in maglia azzurra e che proprio nel mese di gennaio potrebbero approfittare per andare altrove. Mercato Napoli, Marianucci in prestito alla Cremonese: tutto fatto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso i propri canali social, sarebbe ormai tutto fatto per la cessione di Luca Marianucci, arrivato la scorsa estate all’ombra del Vesuvio ma di fatto mai in grado di incidere e guadagnarsi spazio nella rosa partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Marianucci saluta: tutto fatto, l’annuncio di Fabrizio Romano Leggi anche: Mercato Napoli, McTominay all’Everton? C’è l’annuncio di Fabrizio Romano Leggi anche: Mercato Napoli, Marianucci saluta: due club di Serie A sul difensore Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Calciomercato Napoli, tre azzurri possono partire a gennaio per trovare più spazio; Calciomercato Napoli, gelo Amorin per Mainoo; Tra campo e mercato: Juve e Toro cercano i pezzi che mancano al salto di qualità; Napoli, Marianucci in uscita: il Torino ci pensa per rinforzare la difesa. MERCATO - Moretto: "Napoli, Marianucci in uscita, in pole c'è la Cremonese, le ultime" - Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato di Luca Marianucci sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Marianucci può lasciare il Napoli in prestito. napolimagazine.com

Marianucci può partire a gennaio, Romano: “Cremonese in pole” - Gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso YouTube, hanno parlato di una possibile uscita in casa Napoli: “Luca Marianucci può andare via ... tuttonapoli.net

Cremonese, il difensore Marianucci è in dirittura d'arrivo dal Napoli - Sono giorni intensi per il mercato della matricola grigiorossa, il ds Giacchetta punta a un inserimento in difesa e uno a centrocampo, oltre a risolvere la questione degli esuberi ... ilgiorno.it

Nicolussi Caviglia accende il mercato, Napoli riflette e Lazio al bivio - facebook.com facebook

#Hojlund pazzo di Napoli, il retroscena di mercato: "Quando #Conte mi ha chiamato..." x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.