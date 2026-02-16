Fabrizio Piepoli - Tarabtella

Fabrizio Piepoli ha creato Tarabtella, un progetto musicale che combina beat elettronici moderni con il ritmo vivace della tarantella pugliese. La sua musica utilizza melodie vocali ricche di melismi, pensate per far ascoltare al pubblico il senso di tarab, l’emozione intensa tipica del canto arabo. In un concerto recente, Piepoli ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra suoni tradizionali e sonorità digitali.

Tarabtella è un sound che fonde i beat elettronici contemporanei, il groove della tarantella pugliese e una vocalità evocativa e melismatica, che vuole indurre al tarab, lo stato di commozione estatica associato tradizionalmente al canto arabo.E’ il sound di una nuova scrittura d’autore, un inno all’incontro tra Oriente e Occidente, fra tradizione e contemporaneità, ribadito da una scrittura dei testi che si muove tra il suono “percussivo” del dialetto barese, l’italiano e il potere evocativo della lingua araba.Tarabtella è un concerto che affianca a brani originali alcuni brani di tradizione – tra Sud Italia e Medioriente – rivisitati in chiave contemporanea, elettronica, ambient, urbana.🔗 Leggi su Baritoday.it

Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 55 per cento degli italiani considera la sicurezza come la principale priorità, mentre il 44 per cento la colloca tra le principali.

Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli, la maggioranza degli italiani esprime sfiducia nei confronti dei leader di Stati Uniti, Russia e Ucraina, ovvero Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

