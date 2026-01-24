Sicurezza | Istituto Piepoli priorità assoluta per 55 per cento italiani

Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 55 per cento degli italiani considera la sicurezza come la principale priorità, mentre il 44 per cento la colloca tra le principali. Questi dati evidenziano come la sicurezza sia un tema centrale nella vita quotidiana e nelle preoccupazioni della popolazione, riflettendo l’importanza di politiche e interventi mirati a garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Per il 55 per cento degli italiani la sicurezza rappresenta la priorità assoluta, per il 44 una delle priorità. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli.

