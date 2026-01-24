Secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli, la maggioranza degli italiani esprime sfiducia nei confronti dei leader di Stati Uniti, Russia e Ucraina, ovvero Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. I risultati evidenziano un atteggiamento diffuso di scetticismo verso i protagonisti delle crisi internazionali, riflettendo un’attenzione critica e una certa prudenza nei confronti delle figure di spicco coinvolte nei recenti sviluppi geopolitici.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - La maggioranza degli italiani non ha fiducia nei presidenti di Usa, Russia e Ucraina, Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Secondo un sondaggio dell'Istituto Piepoli, infatti, gli intervistati dichiarano in maggioranza di avere per nulla fiducia nei tre leader, rispettivamente in misura del 57, 58 e 33 per cento (anche in quest'ultimo caso percentuale superiore rispetto al 27 per cento che dichiara di avere molto e abbastanza fiducia). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Istituto Piepoli, italiani bocciano Putin, Trump e Zelensky

