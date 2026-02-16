Fabrizio Corona ricoverato a Milano | Ho un’infezione grave sto male da tre settimane Non capiscono Poi vola a Napoli per un evento

Fabrizio Corona è stato ricoverato a Milano a causa di un’infezione grave che lo tormenta da tre settimane. La sua condizione lo ha costretto a passare giorni tra corsie e farmaci, mentre lui lamenta che i medici non riescono a capire l’entità del problema. Nonostante tutto, Corona decide di partire per Napoli, dove parteciperà a un evento pubblico. Lo aveva scritto lui stesso su X il 14 febbraio, commentando due foto che lo mostrano su un letto di ospedale.

