Fabrizio Corona ricoverato | le foto e il messaggio dall’ospedale che spaventano i fan

Fabrizio Corona è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato problemi di salute. La notizia ha fatto subito il giro sui social, dove i fan hanno condiviso foto e messaggi di sostegno. Corona si trova sotto osservazione e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione, questa volta non per un caso mediatico, ma per motivi di salute. Sabato 14 febbraio il 51enne ha pubblicato sui social foto che lo ritraggono sdraiato su un lettino ospedaliero mentre viene monitorato dai medici, accompagnando le immagini con un messaggio in tipico stile provocatorio: “ Non mi state fermando, mi state ricreando ”. Corona ha confermato di essere stato ricoverato in cardiologia a causa di un’ infezione grave che lo affligge da tre settimane, precisando che il ricovero durerà tre giorni. Dopo aver annunciato il ricovero, Corona ha spiegato in breve la sua condizione: da settimane soffre per una grave infezione e si è mostrato provato, ma mantiene il caratteristico atteggiamento di sfida. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Fabrizio Corona ricoverato: le foto e il messaggio dall’ospedale che spaventano i fan Fabrizio Corona in ospedale, un dettaglio preoccupa i fan: “Ricoverato in cardiologia” Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia, un fatto che preoccupa i suoi sostenitori. “Ricoverato a cardiologia”. Fabrizio Corona, la notizia choc dall’ospedale Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia dopo aver accusato un forte malore, che ha portato i medici a intervenire immediatamente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini...; Fabrizio Corona in ospedale, un dettaglio preoccupa i fan: Ricoverato in cardiologia; Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, le foto online e la frecciatina a Signorini; Fabrizio Corona in ospedale: Ricoverato in cardiologia, le macumbe di Signorini. Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: le ultime notizie sul suo stato di saluteFabrizio Corona ricoverato in cardiologia: le foto dall’ospedale, il messaggio sui social e gli aggiornamenti sulle sue condizioni. notizie.it Cos’ha Fabrizio Corona? Ricoverato in ospedaleFabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia. Ecco le sue condizioni di salute, gli aggiornamenti social e il contesto che lo riguarda. lavocedivenezia.it Tre giorni di ricovero in cardiologia al Fatebenefratelli di Milano per un'infezione grave, per la quale saranno previsti altri accertamenti. Poi, neanche il tempo di lasciare la struttura ospedaliera, Fabrizio Corona è già pronto a ripartire. Cosa è successo https://fa - facebook.com facebook