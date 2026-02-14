Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia, un fatto che preoccupa i suoi sostenitori. L’ex paparazzo ha condiviso su Instagram una foto dal letto d’ospedale, mostrando un tubo collegato al braccio. Questa immagine ha suscitato molte domande tra i follower, che si chiedono quale sia il motivo del suo ricovero.

Fabrizio Corona è finito in ospedale e, grazie allo scampolo di vita social che gli resta, ha aggiornato prontamente i fan. Considerando la delicata situazione nella quale si ritrova, far spegnere i riflettori su di sé è l’ultima cosa che vuole. Per questo motivo anche un aggiornamento in clinica risulta una mossa convincente. Detto ciò, ma come sta realmente? I suoi fan hanno di che preoccuparsi? Perché Fabrizio Corona è stato ricoverato. L’unico social che Corona può ancora utilizzare è X (ex Twitter), anche perché Elon Musk non nega un posto davvero a nessuno. È qui che tiene in vita il proprio seguito e ha pubblicato due scatti che quasi sembrano gridare: non dovrei fare tutto ciò che faccio, considerando anche le mie condizioni di salute, ma vado avanti per tutti voi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabrizio Corona in ospedale, un dettaglio preoccupa i fan: “Ricoverato in cardiologia”

Fabrizio Corona si trova in ospedale a causa di problemi al cuore, e ora è ricoverato nel reparto di cardiologia.

Fabrizio Corona ha condiviso una foto in ospedale su X, suscitando timori tra i suoi follower.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Fabrizio Corona fa uso di Psicofarmaci

Argomenti discussi: Hanno oscurato i profili social di Fabrizio Corona. Qualcuno mi ha scritto che siamo in Corea, è quello che penso anch'io: parla l'avvocato Ivano Chiesa; Corona e la foto in ospedale su X, il dettaglio preoccupa i follower; Mediaset e Mfe contro Corona: Causa civile da 160 milioni di euro; Fabrizio Corona: Denuncio Mediaset per estorsione.

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, è in cardiologiaFabrizio Corona riappare sui social in una scena totalmente inaspettata: è disteso in ospedale, collegato ai macchinari per un monitoraggio cardiaco, con ... dailynews24.it

Fabrizio Corona in ospedale, le foto sul lettino e i valori del monitor preoccupano i fanCorona ha pubblicato un paio di foto in cui è in ospedale, probabilmente sottoposto ad accertamenti. Un dettaglio delle immagini ha preoccupato i suoi fan. cinemaserietv.it

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale. Fanpage lo ha contattato per capire quali siano le sue condizioni. facebook

Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di #Falsissimo, che è anche noiosissimo” x.com