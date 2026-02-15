Ricoverato a cardiologia Fabrizio Corona la notizia choc dall’ospedale

Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia dopo aver accusato un forte malore, che ha portato i medici a intervenire immediatamente. La notizia si diffonde rapidamente sui social, mentre i fan si preoccupano per le sue condizioni. Corona si trova ora sotto osservazione all’ospedale, dove i dottori stanno monitorando il suo stato di salute.

Tornano ad accendersi i riflettori su Fabrizio Corona. Un nuovo episodio legato alla sua sfera personale riporta l’ex fotografo dei vip al centro dell’attenzione mediatica, tra preoccupazione per le sue condizioni di salute e il consueto clamore social che da anni accompagna ogni sua vicenda pubblica e privata. Uno scatto pubblicato poco fa sul suo profilo X lo mostra disteso su un letto d’ospedale, con i sensori applicati al torace per un elettrocardiogramma. A corredo dell’immagine, una frase che suona come un manifesto personale della sua proverbiale guasconeria, che non lo abbandona neanche in un momento di difficoltà: “Non mi state fermando, mi state ricreando”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

