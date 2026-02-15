Ricoverato a cardiologia Fabrizio Corona la notizia choc dall’ospedale

Fabrizio Corona è stato ricoverato in cardiologia dopo aver accusato un forte malore, che ha portato i medici a intervenire immediatamente. La notizia si diffonde rapidamente sui social, mentre i fan si preoccupano per le sue condizioni. Corona si trova ora sotto osservazione all’ospedale, dove i dottori stanno monitorando il suo stato di salute.

Tornano ad accendersi i riflettori su Fabrizio Corona. Un nuovo episodio legato alla sua sfera personale riporta l'ex fotografo dei vip al centro dell'attenzione mediatica, tra preoccupazione per le sue condizioni di salute e il consueto clamore social che da anni accompagna ogni sua vicenda pubblica e privata. Uno scatto pubblicato poco fa sul suo profilo X lo mostra disteso su un letto d'ospedale, con i sensori applicati al torace per un elettrocardiogramma. A corredo dell'immagine, una frase che suona come un manifesto personale della sua proverbiale guasconeria, che non lo abbandona neanche in un momento di difficoltà: "Non mi state fermando, mi state ricreando". Fabrizio Corona si trova in ospedale a causa di problemi al cuore, ed è ricoverato nel reparto di cardiologia. Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con due scatti pubblicati su X direttamente da un letto d'ospedale. Nelle immagini appare provato, collegato ai macchinari per un elettrocardiogramma. Fabrizio Corona ha pubblicato due foto che lo ritraggono in un letto d'ospedale. Spero di poter dire che Fabrizio Corona ha un coraggio da vendere senza che nessuno si offenda. E comunque la censura preventiva non mi piace affatto #FabrizioCorona #censura