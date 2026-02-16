Corona Falsissimo sfida Mediaset | nuova puntata il 2 marzo nonostante causa da 160 milioni e problemi di salute

Corona ha annunciato che tornerà in tv con “Falsissimo” il 2 marzo, nonostante la causa da 160 milioni di euro e i problemi di salute. La notizia è arrivata durante una serata in discoteca, dove l’ex re dei paparazzi ha comunicato la sua decisione di riprendere il programma. La causa legale, avviata da Mediaset, riguarda presunte violazioni di diritti, ma Corona insiste nel voler sfidare nuovamente la rete. Nel frattempo, l’artista si prepara a tornare in onda, sfidando le difficoltà legali e personali.

Corona Rilancia la Sfida a Mediaset con “Falsissimo”: Annuncio da una Discoteca, Nonostante la Causa da 160 Milioni. Fabrizio Corona ha annunciato una nuova puntata del suo format digitale “Falsissimo” per il 2 marzo, sfidando apertamente Mediaset mentre è ancora in corso una causa civile da 160 milioni di euro e dopo il blocco dei suoi principali canali social. L’ex re dei paparazzi ha dato l’annuncio durante una serata in discoteca, pochi giorni dopo un ricovero ospedaliero dovuto a stress. Un gesto che testimonia la sua determinazione a proseguire la battaglia mediatica nonostante le difficoltà legali e fisiche.🔗 Leggi su Ameve.eu Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni per "danni reputazionali" per le puntate di Falsissimo Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona. Mediaset, causa civile da 160 milioni di euro contro Corona Mediaset ha avviato una causa civile contro Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. Fabrizio Corona: Anteprima Falsissimo caso Signorini e quando esce la puntata che farà parlare tutti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini; Falsissimo sbarca a teatro mentre i tribunali incombono: Corona rilancia la sfida a Mediaset; Trattative non ne facciamo, il ritorno di Corona su Instagram; Fabrizio Corona porta il tour di Falsissimo in Sardegna mentre infuria la battaglia con Mediaset. Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e SignoriniCorona ha annunciato la nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo: la sfida a Mediaset e Alfonso Signorini continua tra accuse pesanti, blocchi social e attesa per contenuti definiti scioccanti. movieplayer.it Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a MediasetDopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: Nessuna paura dopo la causa da 160milioni ... today.it FABRIZIO CORONA NEI TEATRI ITALIANI. “FALSISSIMO IN TEATRO” SCACCO MATTO AL POTERE DEI MEDIA Nel 2026 Falsissimo sale sul palco. Fabrizio Corona porterà in scena un racconto senza filtri. Potere mediatico, informazione, gossip, intoccabili. - facebook.com facebook Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di #Falsissimo, che è anche noiosissimo” x.com