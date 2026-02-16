F1 nuove mescole in Bahrain per Pirelli Si punta ad estendere il contratto fino al 2028
Pirelli ha portato nuove mescole in Bahrain, preparando i test che si concluderanno questa settimana sul circuito di Sakhir. La casa italiana utilizza queste prove per perfezionare le gomme in vista dell'inizio del campionato, previsto a Melbourne l’8 marzo. La scadenza del contratto con la Formula 1 potrebbe essere estesa fino al 2028, a condizione che i test confermino la validità delle nuove mescole.
Il lungo programma di test in vista del debutto della nuova stagione di Formula 1, che prenderà il via a Melbourne il prossimo 8 marzo, si concluderà questa settimana con la seconda tre giorni sul circuito di Sakhir. Mentre l’attenzione di tutti è puntata sulle nuove power unit e sui riscontri cronometrici delle varie squadre, Pirelli si prepara a testare per la prima volta tutte e cinque le mescole da asciutto preparate per rispondere al nuovo regolamento della categoria regina dell’automobilismo. Un impegno importante per l’azienda italiana che avrebbe deciso di continuare ad investire sulla Formula 1, estendendo fino al 2028 il contratto di fornitura esclusiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Gomme Pirelli, promossi i primi test in Bahrain. E già si punta al rinnovo con F1 fino al 2028
Le gomme Pirelli hanno superato i primi test in Bahrain, grazie ai risultati positivi ottenuti durante le sessioni di prova.
Test Bahrain F1: tutte le mescole Pirelli 2026 a disposizione dei team
Il secondo e ultimo test pre-stagionale di Formula 1 si svolge dal 18 al 20 febbraio a Sakhir, e in questa occasione i team avranno a disposizione tutte le mescole Pirelli per il 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
