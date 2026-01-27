Dragon Trainer 2 in lavorazione il logo del sequel svelato dal ciak

Il logo di Dragon Trainer 2 è stato svelato dal regista durante le prime riprese. Il film sequel, previsto per giugno 2027, rappresenta un nuovo capitolo della saga amata, con un’attenzione particolare alla produzione e ai dettagli visivi. La notizia interessa gli appassionati e gli esperti del settore cinematografico, offrendo un’anteprima delle prossime uscite nel campo dell’animazione e del live-action.

Non si è ancora spento l'eco del successo del remake live-action di Dragon Trainer che il sequel è già in lavorazione. Il cast è già all'opera sul set di Dragon Trainer 2 e il ciak diffuso in una immagine svela il logo del nuovo capitolo della saga vichinga. Diretto da Dean DeBlois, già regista della saga animata DreamWorks, il remake live-action uscito nel 2025 vedeva protagonista Mason Thames nei panni di Hiccup, Nic Parker in quelli di Astrid, Gerard Butler in quelli di Stoick e Nick Frost in quelli di Skaracchio.

