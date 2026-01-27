Il biopic su Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, sta generando discussioni sulla scelta delle location di ripresa. Sebbene il progetto sia in fase di sviluppo, la decisione di girare in Ungheria invece che in Italia ha sollevato alcune polemiche. Si tratta di un dettaglio che potrebbe influenzare la percezione del film e la rappresentazione della figura iconica di Armani nel mondo del cinema.

Secondo la società di produzione di Iervolino: «La decisione relativa alla location delle riprese è stata presa dopo un'approfondita revisione del piano di investimento e ampie discussioni con il pool di banche e fondi statunitensi che sostengono TAIC Funding, alla luce dell'attuale contesto produttivo e amministrativo italiano». Una fonte vicina alla società ha affermato che «le decisioni non sono state dettate da considerazioni artistiche o industriali, né dalla qualità dei talento italiani, ma piuttosto dall'incertezza amministrativa strutturale che ha minato in modo significativo la fiducia degli investitori internazionali». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Armani: il biopic è in lavorazione, ma è già polemica sul fatto che sarà girato in Ungheria e non in Italia

Il biopic su Giorgio Armani sarà girato in Ungheria, con la regia di un premio Oscar, Bobby Moresco.

A pochi mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, è in fase di sviluppo un biopic dedicato alla sua vita e carriera nel mondo della moda.

