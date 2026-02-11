Le prove pre-stagionali della Formula 1 in Bahrain sono iniziate sul circuito di Sakhir. Colapinto ha guidato la prima Ferrari, mentre Audi ha stupito tutti con le nuove pance laterali. I team lavorano duramente per raccogliere dati e mettere a punto le vetture prima dell’inizio del campionato.

Le prove pre-stagionali della formula 1 in bahrain hanno preso avvio sul circuito di sakhir, con l’obiettivo di raccogliere dati e valutare le configurazioni delle monoposto in vista delle future manifestazioni di stagione. In questa fase i tempi registrati non assumono un valore definitivo; l’attenzione è rivolta all’analisi tecnico-dinamica, ai margini di miglioramento e alle capacità di integrazione tra motore, aerodinamica e pneumatici. Le sessioni di Sakhir mirano a confrontare le vetture di nuova generazione con le versioni in uso negli anni passati, facilitando la raccolta di telemetria e dati sui flussi aerodinamici. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Test Bahrain F1 2026: Colapinto guida la prima Ferrari, Audi stupisce con le pance laterali

Questa mattina a Barcellona i test invernali di Formula 1 sono iniziati con poche novità.

Questa mattina in Bahrain i piloti sono scesi in pista per il primo giorno di test della Formula 1 2026.

