ChatGPT si prepara alla monetizzazione tramite pubblicità | i segnali nel codice beta dell’app

Dday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI sembra pronta a introdurre annunci in ChatGPT. Il codice beta Android rivela riferimenti a caroselli di ricerca sponsorizzata. Il cambiamento potrebbe riguardare il piano gratuito, modificando un’esperienza finora priva di interruzioni. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it

