ChatGPT si prepara alla monetizzazione tramite pubblicità | i segnali nel codice beta dell’app
OpenAI sembra pronta a introdurre annunci in ChatGPT. Il codice beta Android rivela riferimenti a caroselli di ricerca sponsorizzata. Il cambiamento potrebbe riguardare il piano gratuito, modificando un’esperienza finora priva di interruzioni. 🔗 Leggi su Dday.it
Approfondisci con queste news
Il Sole 24 ORE. . ? Nella puntata di Start di oggi andiamo in Grecia, dove venti scuole superiori inizieranno a formare i prof su "ChatGPT Edu": l’IA entra in classe per preparare lezioni, verifiche e materiali su misura. Il governo parla di una grande opportu - facebook.com Vai su Facebook
ChatGPT si prepara alla monetizzazione tramite pubblicità: i segnali nel codice beta dell’app - Il codice beta Android rivela riferimenti a caroselli di ricerca sponsorizzata. Secondo dday.it
ChatGPT si prepara a rivoluzionare un settore da 6.000 miliardi di dollari - Con l'ultimo strumento appena introdotto, l'obiettivo è stravolgere uno dei settori più ricchi. Si legge su money.it
ChatGPT: arrivano gli annunci pubblicitari - OpenAI si preparerebbe a introdurre il modello pubblicitario sulla sua piattaforma di intelligenza artificiale, segnando una svolta radicale ... Si legge su msn.com