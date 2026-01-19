Approvato il regolamento della prima Cer del comune di Rimini | priorità alla lotta alla povertà energetica

Da riminitoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini ha approvato il regolamento per la prima Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di favorire iniziative volte a ridurre la povertà energetica. Questo passo rappresenta un avanzamento nel percorso di sostenibilità e inclusione, puntando a promuovere un uso più equo e responsabile delle risorse energetiche sul territorio. La comunità si impegna a sostenere progetti che migliorano la qualità di vita dei cittadini più vulnerabili.

Prosegue il percorso solidale e inclusivo verso la prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini. Dopo la firma della convenzione che ha concluso l’iter amministrativo del Project Financing e dopo la prima presentazione pubblica dello scorso dicembre al teatro Galli, ora il consiglio.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Contrasto alla povertà energetica in 300 alloggi pubblici, nuova fase del progetto del Comune

Leggi anche: Giustizia climatica e lotta a povertà energetica: la comunità solare si presenta alla città

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

approvato regolamentoRimini, approvato il regolamento della prima CER del Comune. Montini: “Solidarietà, inclusione e sostenibilità” - Prosegue il percorso solidale e inclusivo verso la prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.