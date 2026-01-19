Approvato il regolamento della prima Cer del comune di Rimini | priorità alla lotta alla povertà energetica

Il Comune di Rimini ha approvato il regolamento per la prima Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di favorire iniziative volte a ridurre la povertà energetica. Questo passo rappresenta un avanzamento nel percorso di sostenibilità e inclusione, puntando a promuovere un uso più equo e responsabile delle risorse energetiche sul territorio. La comunità si impegna a sostenere progetti che migliorano la qualità di vita dei cittadini più vulnerabili.

Alghero, approvato il nuovo regolamento per le Pari Opportunità Il Consiglio comunale di Alghero ha segnato un importante progresso in materia di diritti e rappresentanza. Nella seduta del 14 gennaio 2026, è stato dato il via libera al nuovo regolamento della - facebook.com facebook

Busto: su proposta dell’assessore Colombo, approvato il regolamento 2026 del concorso scolastico della Giöbia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.