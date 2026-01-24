L'annuncio in TV | Terapie per Chivu Poi il tecnico dell'Inter finalmente si presenta al microfono

Dopo la partita tra Inter e Pisa, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni, dopo aver concluso il suo intervento dal lettino dei massaggi. In questa occasione, il tecnico dell’Inter ha condiviso alcune considerazioni sulla partita e sul suo stato di salute, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulla situazione attuale. Un intervento che ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, segnando un momento di confronto e trasparenza.

