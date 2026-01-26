Il 26enne alla guida coinvolto nell’incidente di Niardo, in cui ha perso la vita Daniel Caratti, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del giudice per le indagini preliminari. L’accusa ipotizza responsabilità per omicidio stradale. L’incidente ha suscitato attenzione e richiesto ulteriori approfondimenti sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.

Brescia, 26 gennaio 2026 – Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per il 26enne alla guida dell'auto a bordo della quale è morto Daniel Caratti. Il ragazzo, di cui oggi si sono svolti i funerali, è deceduto nello schianto avvenuto venerdì sera a Niardo, in Valle Camonica,in provincia di Brescia. Il 26enne alla guida della vettura, un giovane del posto e amico della vittima, è ora indagato per omicidio stradale. Dagli accertamenti è risultato positivo ai cannabinoidi e con un tasso alcolemico pari a 0,40 grammi per litro. Lo schianto contro il muro . In auto, al momento dello schianto fatale contro il muro di un'abitazione, viaggiavano quattro persone: oltre a Daniel e al conducente, anche la fidanzata di quest'ultimo e un altro 26enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniel Caratti morto a 27 anni nello schianto a Niardo: l’amico alla guida indagato per omicidio stradale

Approfondimenti su daniel caratti

Daniel Caratti, 27 anni, è deceduto il 23 gennaio a Niardo in seguito a un incidente stradale.

Nella serata di ieri a Niardo, si è verificato un grave incidente stradale in via Brendibusio, che ha causato la morte di Daniele Caratti, 27 anni.

Ultime notizie su daniel caratti

Argomenti discussi: Morto tragicamente a soli 27 anni: paese in lutto per l’addio a Daniel; Incidente mortale a Niardo, lunedì i funerali di Daniel Caratti; Incidente a Niardo, morto Daniele Caratti. Arrestato il 26enne alla guida dell’auto; Chi era Daniel Caratti, il 27enne morto nello schianto di un'auto a Niardo: arrestato il 26enne che guidava.

