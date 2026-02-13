Federico Asta, il pasticciere dei vip noto per le sue creazioni esclusive, è morto il 21 ottobre a Bologna dopo essere stato travolto da un Suv mentre stava attraversando viale Salvemini in sella alla sua moto Tmax nera. L’automobilista di 27 anni, che quella sera svoltò improvvisamente, ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione, riconoscendo le proprie responsabilità nell’incidente che ha causato il decesso del pasticciere.

Sei mesi. E’ la pena patteggiata dal 27enne che guidava il Suv che la sera del 21 ottobre 2024 travolse, svoltando su viale Salvemini a Bologna, la moto Tmax nera del pasticciere 34enne Federico Asta (foto), che morì nell’incidente. La richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato, che era accusato di omicidio stradale, è stata accolta iera mattina dal gup Maria Cristina Sarli, dopo che la Procura aveva già dato parere favorevole. Il giovane, sconvolto dopo la tragedia, aveva dichiarato al padre e ai familiari: "Non l’ho visto così vicino. Non so come sia stato possibile. Sono distrutto, dispiaciutissimo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasticciere dei vip morto in un incidente, l’automobilista imputato patteggia sei mesi

Federico Asta, il pasticciere dei vip, è morto nell’incidente a Bologna nel 2024.

A Pontedera, nel dicembre 2024, si è verificato un grave incidente in via Vittorio Veneto, che ha causato una tragica perdita di vita.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pasticciere dei vip morto in un incidente, l’automobilista imputato patteggia sei mesi; Federico Asta, l'uomo che lo ha investito patteggia 6 mesi. L'avvocato del pasticciere dei vip: Risarcimento inadeguato; Federico Asta, l’investitore patteggia 6 mesi. L’avvocato del pasticciere dei vip: Risarcimento inadeguato; Cardiochirurgia ingessataad Ancona: bimba di 3 mesi con grave scompenso trasferita da Ascoli a Bologna.

Federico Asta, l’investitore patteggia 6 mesi. L’avvocato del pasticciere dei vip: Risarcimento inadeguatoIl tragico schianto nell’ottobre del 2024. Il legale che assiste la moglie Giorgia e i due figli fa sapere che ci saranno ulteriori azioni legali in sede civile: la somma proposta dall’assicurazione d ... ilrestodelcarlino.it

Federico Asta, l'uomo che lo ha investito patteggia 6 mesi. L’avvocato del pasticciere dei vip: «Risarcimento inadeguato»Lo schianto a Bologna nell’ottobre del 2024. Il legale che assiste la moglie Giorgia e i due figli fa sapere che ci saranno ulteriori azioni legali in sede civile: «La somma proposta dall’assicurazion ... corrieredibologna.corriere.it

MORTO MICHELE DI MARIA Addio al maestro pasticciere del dolce della sposa - facebook.com facebook