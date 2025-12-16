Chieti la biblioteca De Meis cerca casa | l’appello di Italia Nostra

A Chieti, mentre il ministro della Cultura annuncia finanziamenti per il Teatro Marrucino, si apre il dibattito sulla futura sede della biblioteca “De Meis”. Nel corso di un convegno, Italia Nostra lancia un appello affinché la storica istituzione trovi una collocazione adeguata, sottolineando l’importanza di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della città.

Nel giorno della visita a Chieti del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha annunciato importanti finanziamenti per il Teatro Marrucino, un altro evento ha acceso il dibattito culturale in città: il convegno sulla futura sede della biblioteca “De Meis”.A intervenire è la sezione teatina. Chietitoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chieti. Nuova vita per lex biblioteca De Meis

Video Chieti. Nuova vita per lex biblioteca De Meis Video Chieti. Nuova vita per lex biblioteca De Meis

Biblioteca "De Meis" alla villa: il sottosegretario incontrerà la delegazione a Chieti - Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Gioacchino Alfano, verrà personalmente a Chieti per incontrare i cittadini e le associazioni e comunicare ufficialmente la sdemanializzazione della Caserma ... chietitoday.it

Biblioteca De Meis, il Pd: un'altra eterna incompiuta a Chieti - La biblioteca De Meis a Chieti, crollata nel 2005 durante i lavori ricostruzione di un’ala, dopo 7 anni non ancora accenna a tornare in vita. chietitoday.it

INVITO SPECIALE Biblioteca "Marilia Bonincontro" Venerdì 19 Dicembre 2025 Ore 18.00 Comunità MASCI Chieti 1 Università “Gabriele d’Annunzio” – Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali Salotto Culturale del Venerdì Un viaggi - facebook.com facebook