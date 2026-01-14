Monza ecco il nuovo Buon Pastore | case parco e hub culturale L’ex chiesa panottica diventerà una biblioteca

L’area dell’ex Buon Pastore a Monza, lungo via Cavallotti, cambierà volto grazie al progetto di A-fact Architecture Factory. L’intervento prevede la trasformazione dell’ex chiesa panottica in una biblioteca, integrata con nuove funzioni residenziali, un parco e un hub culturale. Un intervento che mira a valorizzare e riqualificare uno spazio storico, promuovendo un uso sostenibile e condiviso del patrimonio urbano della città.

Monza – Sarà lo studio A-fact Architecture Factory a disegnare il futuro dell'area dell'ex Buon Pastore, lungo via Cavallotti a Monza. Il gruppo milanese si è aggiudicato il primo posto nel beauty contest architettonico promosso da Bp Real Estate Srl con il supporto di Realty Partners, per la progettazione di un nuovo distretto urbano destinato a trasformare uno dei comparti più delicati della città in un sistema aperto, pubblico e integrato. La giuria - composta da rappresentanti della proprietà e dell'advisor, affiancati da un project manager e da un consulente scientifico - ha premiato il dossier ritenuto più coerente con la visione complessiva dell'intervento e con i principi di inserimento nel contesto storico urbano.

Monza, il progetto vincitore del beauty contest per l’ex Buon Pastore - Il progetto vincitore del beauty contest architettonico per il nuovo distretto urbano nell’area dell’ex Buon Pastore in via Cavallotti, a Monza. ilcittadinomb.it

Nuovi palazzi (con palestra) e un grande parco, ecco il nuovo "quadrilatero" di Monza: chi c'è dietro il progetto - Palazzi e residenze in un quadrilatero che nel cuore della città vedrà prendere forma anche un grande parco, una biblioteca e un hub ... monzatoday.it

