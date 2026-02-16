Ex ballerina lituana ferisce il compagno con una coltellata

Milano, coltellata in via Soffredini: ex ballerina ferisce il compagno, un passato segnato dalla violenza. Una lite domestica è sfociata in aggressione a Milano, in via Soffredini, dove Oksana Murasova, cinquantaduenne con un passato di condanne per omicidio, ha ferito il compagno con una coltellata nella serata di ieri, 15 febbraio 2026. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. L'episodio riapre un allarmante capitolo sulla violenza domestica e sulla gestione dei percorsi di reinserimento sociale per chi ha già commesso reati violenti. Una spirale di violenza: il contesto dell'aggressione. Oksana Murasova, ex ballerina lituana condannata per omicidio, ha ferito il suo compagno con un coltello a Milano. Undici anni fa uccise il compagno con una coltellata, l'ex ballerina si ripete: ferito il convivente con un fendente. L'ex ballerina di Milano ha di nuovo ferito con un coltello il suo convivente, questa volta durante una lite scoppiata nel loro appartamento. AGI - Ha colpito il compagno con un coltello, Oksana Murasova. L'aggressione si è consumata intorno alle 18 a Milano in via Soffredini. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, i due avrebber ... Oksana Murasova accoltella il compagno durante una lite. La ballerina lituana nel 2015 aveva ucciso l'ex a coltellate. La 38enne, per l'omicidio, aveva scontato una condanna a 8 anni. L'attuale compagno, 53enne, non si trova in pericolo di vita e durante i soccorsi del 118 è sempre rimasto cosciente ...