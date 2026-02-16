Ex ballerina lituana ferisce il compagno con una coltellata già condannata per omicidio
Oksana Murasova, ex ballerina lituana condannata per omicidio, ha ferito il suo compagno con un coltello a Milano. La lite è scoppiata nel pomeriggio in via Soffredini, dove l’ha colpito con un colpo alla gamba.
AGI - Ha colpito il compagno con un coltello, Oksana Murasova. L' aggressione si è consumata intorno alle 18 a Milano in via Soffredini. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, i due avrebbero discusso e la donna avrebbe poi colpito con una coltellata al fianco sinistro il fidanzato. L'uomo è stato portato in codice giallo al Niguarda. I poliziotti e il pm di turno stanno adesso vagliando eventuali provvedimenti da prendere nei confronti del cinquantaduenne e della donna. Lo si legge sui media locali. La precedente condanna per omicidio. L'ex ballerina lituana 38enne non è un nome nuovo delle cronache perché nell'aprile 2015, durante l'ennesima lite in casa, con l'ex fidanzato Rublan Bilous aveva afferrato un coltello e lo aveva centrato al petto, uccidendolo sul colpo. 🔗 Leggi su Agi.it
