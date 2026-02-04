Stella-Boggio condannata a 21 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata il suo compagno. La sentenza arriva dopo il processo e prevede anche tre anni di libertà vigilata, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento di circa 600mila euro ai familiari della vittima. La donna, che aveva confessato il fatto, dovrà affrontare ora il suo percorso in carcere.

Bovisio Masciago (Monza Brianza), 4 febbraio 2026 - Ventuno anni di reclusione più 3 anni di libertà vigilata, interdizione perpetua dai pubblici uffici, nessuna limitazione della patria podestà sul figlio e risarcimento dei danni ai familiari della vittima con una provvisionale di circa 600mila euro. Le due verità sull’omicidio di Bovisio Masciago. Stella Boggio: “Mi sono difesa”. Gli amici di Marco Magagna: “No, lui l’amava e non la denunciò” È la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Monza per Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer che la notte dell'Epifania del 2025 ha ucciso con un'unica coltellata al petto il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, ospite nella mansarda della donna a Bovisio Masciago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise con una coltellata il compagno: Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere

