Evento sulla strage di Cutro bloccato dal preside ora l’Ufficio scolastico della Calabria prende le distanze

Il preside dell’istituto Barlacchi-Lucifero di Crotone ha bloccato un evento sulla strage di Cutro, provocando reazioni negative. La decisione ha suscitato disapprovazione da parte dell’Ufficio scolastico della Calabria, che ha criticato pubblicamente l’atteggiamento del dirigente. Nei giorni scorsi, l’istituto aveva programmato un incontro per ricordare le vittime, ma il preside ha deciso di cancellarlo all’ultimo minuto. Ora, l’Ufficio scolastico invita il dirigente a riconsiderare la sua posizione, sottolineando che l’evento era importante per la comunità.

"Il dirigente dell'istituto Barlacchi-Lucifero di Crotone ha agito in maniera inopportuna, ora faccia un passo indietro". L'invito al preside Girolamo Arcuri che ha negato alla Cgil l'uso dell'auditorium della scuola per mancanza di contradditorio alla commemorazione dei migranti tragicamente scomparsi nel naufragio avvenuto a Cutro il 26 febbraio 2023, arriva dalla direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Loredana Giannicola che all'indomani delle polemiche sul caso, ha inviato un comunicato ufficiale per prendere le distanze dall'iniziativa del capo d'istituto. Una decisione quella di Arcuri – che contattato non risponde – dovuta ad una certa prudenza nata a causa della circolare ministeriale del sette novembre scorso che richiamava i presidi a garantire "il pieno rispetto dei principi del pluralismo e della libertà di opinione e garantire, in ogni caso, il dialogo costruttivo e la formazione del pensiero critico" in occasione di " manifestazioni ed eventi pubblici di vario tipo aventi ad oggetto tematiche spesso di ampia rilevanza politica e sociale" all'interno delle scuole.