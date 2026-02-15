Dibattito a scuola sulla strage di Cutro il preside ci ripensa dopo la strigliata | Tutto un equivoco

Il preside Girolamo Arcuri dell’Istituto Barlacchi di Crotone cambia idea sulla discussione sulla strage di Cutro, dopo le critiche ricevute. La sua posizione iniziale aveva suscitato molte reazioni tra studenti e genitori, che avevano chiesto chiarimenti. La discussione si è accesa anche sui social, dove alcuni commentatori hanno definito le sue parole insensibili. Dopo aver ricevuto un richiamo ufficiale, Arcuri ha deciso di rivedere il suo intervento e di precisare il suo punto di vista.

Dopo giorni di polemiche nazionali e il richiamo delle istituzioni, il preside dell'Istituto Barlacchi di Crotone, Girolamo Arcuri, torna sui suoi passi. La commemorazione per le vittime del naufragio di Cutro si potrà svolgere regolarmente il 25 febbraio. Quello che era stato presentato come uno stop per «mancanza di contraddittorio» viene oggi declassato dal preside a un semplice errore di comunicazione. A dare la spinta decisiva al dietrofront è stato l'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) della Calabria, che nelle scorse ore ha definito « inopportuna » la decisione di bloccare il convegno. Secondo l'autorità scolastica, il ricordo di un evento così drammatico non rientra nelle fattispecie della circolare del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, poiché si tratta di un momento di alto valore civile e umano, e non di un dibattito politico opinabile.