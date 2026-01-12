Agopuntori italiani a Milano | approfondire la saggezza della medicina cinese antica e moderna

Agopuntori italiani a Milano si incontrano presso il centro studi So-Wen per approfondire la conoscenza della medicina cinese, un patrimonio antico che si sviluppa nel tempo. L’obiettivo è condividere esperienze e aggiornamenti, contribuendo a una pratica sempre più efficace e rispettosa delle tradizioni. Gli scambi con la Cina favoriscono un percorso di crescita comune, mantenendo viva una disciplina che unisce saggezza antica e innovazione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.