Agopuntori italiani a Milano | approfondire la saggezza della medicina cinese antica e moderna
Agopuntori italiani a Milano si incontrano presso il centro studi So-Wen per approfondire la conoscenza della medicina cinese, un patrimonio antico che si sviluppa nel tempo. L’obiettivo è condividere esperienze e aggiornamenti, contribuendo a una pratica sempre più efficace e rispettosa delle tradizioni. Gli scambi con la Cina favoriscono un percorso di crescita comune, mantenendo viva una disciplina che unisce saggezza antica e innovazione.
Agopuntori italiani riuniti a Milano al centro studi So-Wen per confrontarsi su una medicina antica ed in evoluzione come quella cinese: i frequenti scambi con la Cina sono intensi e portatori di reciproca crescita. 🔗 Leggi su Today.it
