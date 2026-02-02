Concerto lirico a Palazzo Ducale per il Capodanno Cinese 2026

Sabato 7 febbraio alle 17, la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale apre le porte a un concerto lirico dedicato al Capodanno Cinese 2026. Oltre 300 persone si aspettano di assistere all’evento, una cifra in aumento rispetto alle circa 200 presenze delle edizioni passate.

Il Capodanno Cinese, noto ufficialmente come Festa di Primavera, rappresenta uno dei momenti più significativi della tradizione culturale cinese e, a livello internazionale, un’occasione di incontro, rinnovamento e dialogo interculturale. Nel 2026, la ricorrenza cadrà il 17 febbraio e sarà celebrata anche a Genova con un evento di rilievo istituzionale e artistico. La produzione è affidata al presidente dell’Associazione Culturale “Amici della Cina”, Giovanni Wanli Zhou. Al concerto lirico sarà presente, in rappresentanza del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, il Console Generale Yin Qi, insieme alle autorità cittadine.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Questa sera alle 17, alla Sala Dante di via Ugo Bassi, si tiene l’undicesimo concerto lirico per il Capodanno Cinese.

Venerdì 12 dicembre alle 21, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, la Nuova Orchestra Genovese propone il tradizionale concerto di fine anno, con un repertorio di danze e musica popolare interpretato da chitarre, archi, fiati e percussioni.

Genova – Terza edizione del Concerto Lirico per il Capodanno Cinese

Festa della Repubblica. Concerto a Palazzo Ducale con gli Amici della LiricaIn occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica come da consuetudine il prefetto Guido Aprea per domani sera alle 21 ha organizzato un concerto lirico nel cortile di Palazzo Ducale, in ... lanazione.it

A Palazzo Farnese prendono il via Le Matinées con un concerto dedicato a Mozart e VerdiPrende il via domenica 25 gennaio 2026 alle ore 10.30 il primo appuntamento della rassegna Le Matinées a Palazzo Farnese, ospitata nello Spazio della ... piacenzasera.it

Capitalismo limbico e #neuromarketing: a Palazzo Ducale il terzo incontro sui #correttistilidivita mercoledì 4 febbraio L'evento approfondirà come le strategie di mercato influenzino i comportamenti e la salute dei cittadini anciliguria.it/newsbox/capita… x.com

Urbino è la "città a forma di palazzo", un capolavoro del Rinascimento voluto da Federico da Montefeltro, un uomo che fu allo stesso tempo un feroce condottiero e un raffinato umanista. Il Palazzo Ducale non è un semplice castello, ma una struttura compless - facebook.com facebook