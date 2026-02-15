Rubio rassicura gli alleati | Noi vogliamo un?Europa forte

Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha parlato alla Conferenza di Monaco e ha rassicurato gli alleati europei sulla volontà degli Stati Uniti di sostenere un’Europa forte. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui la stabilità della regione è messa alla prova da tensioni geopolitiche e dispute economiche. Dopo aver concluso il suo intervento, Rubio ha ricevuto un’ovazione dalla sala gremita dell’Hotel Bayerischer Hof.

Standing ovation. Quando Marco Rubio, segretario di Stato americano, termina il discorso alla Conferenza di Monaco in una sala strapiena dell’Hotel Bayerischer Hof, oltre la metà dei presenti si alza in piedi e applaude. Sembra un enorme sospiro di sollievo: ad accogliere l’intervento del diplomatico statunitense, figlio di immigrati cubani fuggiti dall’isola due anni prima della Rivoluzione castrista, c’era un timore palpabile dei governanti europei che si sono dati appuntamento in Baviera: udire parole ruvide come quelle pronunciate, nella stessa sede, un anno fa dal vicepresidente Usa, JD Vance. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rubio rassicura gli alleati: «Noi vogliamo un?Europa forte» Rubio: “Vogliamo un’Europa forte, una cosa sola con gli Usa”. Onu tutta da rifare Marco Rubio ha dichiarato che negli Stati Uniti desiderano un’Europa forte, perché credono che i due siano strettamente collegati. Marco Rubio e il dialogo tra Usa e Ue: «Vogliamo un’Europa forte» Marco Rubio, senatore statunitense, ha espresso il desiderio di rafforzare i legami tra Stati Uniti e Unione Europea, sottolineando l'importanza di un’Europa solida. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Rubio rassicura gli alleati: Noi vogliamo un’Europa forte; Monaco: toni più concilianti degli USA verso l’Europa; Rubio rassicura alleati Usa e Ue futuro comune; TG5: Edizione ore 20.00 del 14 febbraio Video. A Monaco Rubio rassicura l’Ue: gli Usa pronti ad un futuro insiemeMonaco di Baviera, 14 feb. (askanews) – A un anno dal j’accuse lanciato dal vicepresidente Usa J.D. Vance contro il Vecchio Continente, responsabile di aver smarrito i propri valori, oggi il segre ... askanews.it Gli Usa e gli amici europei destinati a stare insieme: per fortuna Rubio non è Trump, né Vance. Per lui standing ovation a MonacoLe parole del segretario di Stato statunitense ricuciono lo strappo transatlantico e rincuorano i Paesi alleati: Non vogliamo separarci ma rivitalizzare un'antica amicizia ... dire.it A #Monaco #Rubio rassicura l’ #UE : gli #USA pronti ad un futuro insieme - #MSC facebook Il legame resta centrale. Intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il segretario di Stato Usa Marco Rubio smentisce le letture su una possibile fine dell’asse euro-atlantico: “Non è il nostro obiettivo né il nostro desiderio”. Nel suo discorso richia x.com