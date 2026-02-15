Conferenza di Monaco Kallas | Declino dell’Ue? Uniti sicuri e in crescita Rubio | Non vogliamo un’Europa suddita

Durante la conferenza di Monaco, Kallas ha affermato che l’Unione Europea non sta declinando perché, secondo lui, l’Europa è unita, sicura e in crescita. Rubio ha invece ribadito che l’Europa non vuole essere una regione sottomessa, sottolineando che l’Europa deve mantenere la propria autonomia. La giornata si è concentrata sul mostrare un’immagine forte dell’Europa che resiste alle critiche e alle sfide esterne.

Si avvia alla conclusione la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, con l’ultima giornata contraddistinta dal tentativo di fornire un’immagine di Europa unita e decisa a respingere le narrazioni sul proprio declino. La conferenza ha rinsaldato i valori cardine dell’Ue, come sicurezza, valori democratici e credibilità internazionale, anche in relazione ai temi caldi del momento: difesa comune, prospettive di allargamento e supporto all’Ucraina. L’Alta rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, ha sferrato un duro attacco alla Russia, sostenendo che “non è una superpotenza” anche a causa degli anni di guerra sostenuti contro l’Ucraina, per cui “oggi la sua economia è a pezzi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Conferenza Monaco, Rubio: “Usa e Europa appartengono l’uno all’altro” – La diretta

Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l’Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Da Monaco il messaggio di Rubio all’Europa: “La vogliamo forte, con Usa una cosa sola”

Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità.

