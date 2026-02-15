Conferenza di Monaco Kallas | Declino dell’Ue? Uniti sicuri e in crescita Rubio | Non vogliamo un’Europa suddita
Durante la conferenza di Monaco, Kallas ha affermato che l’Unione Europea non sta declinando perché, secondo lui, l’Europa è unita, sicura e in crescita. Rubio ha invece ribadito che l’Europa non vuole essere una regione sottomessa, sottolineando che l’Europa deve mantenere la propria autonomia. La giornata si è concentrata sul mostrare un’immagine forte dell’Europa che resiste alle critiche e alle sfide esterne.
Si avvia alla conclusione la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, con l’ultima giornata contraddistinta dal tentativo di fornire un’immagine di Europa unita e decisa a respingere le narrazioni sul proprio declino. La conferenza ha rinsaldato i valori cardine dell’Ue, come sicurezza, valori democratici e credibilità internazionale, anche in relazione ai temi caldi del momento: difesa comune, prospettive di allargamento e supporto all’Ucraina. L’Alta rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, ha sferrato un duro attacco alla Russia, sostenendo che “non è una superpotenza” anche a causa degli anni di guerra sostenuti contro l’Ucraina, per cui “oggi la sua economia è a pezzi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Conferenza Monaco, Rubio: “Usa e Europa appartengono l’uno all’altro” – La diretta
Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l’Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz.
Da Monaco il messaggio di Rubio all’Europa: “La vogliamo forte, con Usa una cosa sola”
Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Conferenza sulla Sicurezza. Kallas: con discorso di Rubio europei hanno tirato respiro di sollievo; Merz alla Conferenza di Monaco: L'Europa ha concluso la sua lunga vacanza dalla storia mondiale - Zakharova a Merz: ordine mondiale non è mai esistito; Ue-Usa: alla Conferenza di Monaco tensioni sul futuro dell’ordine mondiale; Monaco, Kallas: La Russia non è una superpotenza ma un paese in ginocchio. L'Ue? Nessun declino.
Conferenza Monaco, oggi ultimo giorno del vertice. Kallas: Russia non è una superpotenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Conferenza Monaco, oggi ultimo giorno del vertice. Kallas: 'Russia non è una superpotenza' ... tg24.sky.it
Conferenza di Monaco, focus sul ruolo dell'Europa e la competitivitàKaja Kallas e Christine Lagarde protagoniste dell'ultima giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, caratterizzata da dibattiti sul ruolo dell'Europa in un contesto globale sempre più ... ansa.it
In Germania si chiude la Conferenza sulla sicurezza. Intanto circa 200mila persone ieri pomeriggio si sono radunate a Monaco di Baviera per protestare contro le autorità iraniane. Lo ha detto all'Afp la polizia del capoluogo bavarese, aumentando una cifra ini facebook
Si chiude la conferenza di #Monaco sulla #sicurezza. L'alto rappresentante europeo #Kallas: "La Russia non è una superpotenza, sua economia a pezzi". La presidente della #BCE, #Lagarde: "Europa più forte". Al #Tg2Rai ore 13,00 #15febbraio x.com