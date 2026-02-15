Durante la conferenza di Monaco, Kallas ha affermato che l’Unione Europea non sta declinando perché, secondo lui, l’Europa è unita, sicura e in crescita. Rubio ha invece ribadito che l’Europa non vuole essere una regione sottomessa, sottolineando che l’Europa deve mantenere la propria autonomia. La giornata si è concentrata sul mostrare un’immagine forte dell’Europa che resiste alle critiche e alle sfide esterne.

Si avvia alla conclusione la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, con l’ultima giornata contraddistinta dal tentativo di fornire un’immagine di Europa unita e decisa a respingere le narrazioni sul proprio declino. La conferenza ha rinsaldato i valori cardine dell’Ue, come sicurezza, valori democratici e credibilità internazionale, anche in relazione ai temi caldi del momento: difesa comune, prospettive di allargamento e supporto all’Ucraina. L’Alta rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Kaja Kallas, ha sferrato un duro attacco alla Russia, sostenendo che “non è una superpotenza” anche a causa degli anni di guerra sostenuti contro l’Ucraina, per cui “oggi la sua economia è a pezzi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conferenza di Monaco, Kallas: “Declino dell’Ue? Uniti, sicuri e in crescita”. Rubio: “Non vogliamo un’Europa suddita”

Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l’Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità.

