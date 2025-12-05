L’Europa ridotta a bancomat di Zelensky si vieta il gas russo C’è qualcosa di perverso in questa guerra

di Pietro Francesco Maria de Sarlo In linea di principio la politica estera di uno Stato deriva da quello che ritiene sia l’interesse nazionale. Ora riesce difficile immaginare quale interesse sia stato difeso con il voto del Parlamento europeo che vieta in modo permanente l’import di gas dalla Russia. Che utilità ha la Ue nel vietarsi ora e in futuro l’approvvigionamento di gas a basso costo dalla Russia? Come andrà a finire è chiaro se so considera la questione dell’invio di armi in Ucraina. Gli Usa le danno all’Ucraina ma a pagare sono gli Stati europei. La guerra continua, l’Europa si impoverisce e il Pil americano aumenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

