Valanghe torna consultabile il bollettino dell’Euregio
Da venerdì 28 novembre torna ad essere consultabile il Bollettino valanghe dell’Euregio che copre i territori del Trentino-Alto Adige e del Tirolo. Ogni giorno, in sette lingue diverse, gli esperti forniranno le previsioni sulla situazione valanghe per le successive 24 ore e per ciascun. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torna da domani il quotidiano bollettino valanghe dell'Euregio. Strumento fondamentale per escursioni in sicurezza. Vai su X
Torna da domani il quotidiano bollettino valanghe dell'Euregio. Strumento fondamentale per escursioni in sicurezza. - facebook.com Vai su Facebook
PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «TORNA IL BOLLETTINO VALANGHE DELL’EUREGIO: 5,7 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI NELLA SCORSA STAGIONE» - Il 28 novembre il Bollettino valanghe Euregio inizia la sua ottava stagione invernale in Alto Adige, Trentino e Tirolo. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it
Torna il bollettino valanghe dell'Euregio: aggiornamento quotidiano sui rischi - Uno strumento fondamentale per la sicurezza degli escursionisti ... Segnala rainews.it
Torna il bollettino valanghe dell'Euregio - Il 28 novembre il Bollettino valanghe Euregio inizia la sua ottava stagione invernale in Alto Adige, Trentino e Tirolo. Da ansa.it