EU countries should not hide behind national interests German Finance Minister says

Il ministro delle finanze tedesco afferma che i paesi dell’Unione Europea non devono più mettere i propri interessi nazionali davanti alla collaborazione comune. Durante una conferenza a Berlino, ha sottolineato che la crisi economica richiede uno sforzo condiviso e che le tensioni tra Stati rischiano di rallentare le riforme necessarie. In particolare, ha citato il rischio di bloccare decisioni importanti in settori come il bilancio e la politica energetica.

BERLIN, Feb 16 (Reuters) - The European Union is at a turning point in which countries should not hide behind national interests, German Finance Minister Lars Klingbeil said in Brussels. "We want to cut through knots, we want to find solutions," Klingbeil said. "This is a very European moment." He added that Germany is ready to make compromises, speaking ahead of the meeting of EU finance ministers. One of the key topics in the meeting on Monday will be the capital markets union, which would allow some 10 trillion euros ($11.86 trillion) idling in bank deposits across the 27-nation bloc to be invested in promising sectors of the economy that lack capital, such as green energy, digital, defence and security, aerospace, semiconductors or biotechnology.