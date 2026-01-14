German finance minister calls for European Patriotism to counter global threats

Da internazionale.it

Il ministro delle finanze tedesco ha suggerito di promuovere un nuovo senso di “patriottismo europeo” come strumento per salvaguardare gli interessi economici del continente. Questa proposta mira a rafforzare la coesione e la resilienza delle imprese europee di fronte alle sfide globali, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per la stabilità e lo sviluppo economico dell’Europa.

BERLIN, Jan 14 (Reuters) - Germany’s finance minister called for a new era of “European patriotism” to protect the continent’s economic interests, proposing that companie. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Germany's finance minister called for a new era of "European patriotism" to protect the continent's economic interests, proposing that companies receiving state aid be required to keep jobs in Europe

