International law applies to everyone including US says German finance minister

La legge internazionale si applica a tutti gli Stati, compresi gli Stati Uniti, secondo quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil. Questo principio sottolinea l'importanza del rispetto delle norme globali nel contesto delle relazioni internazionali, promuovendo equità e stabilità tra le nazioni. La dichiarazione evidenzia inoltre l’impegno della Germania nel sostenere il rispetto delle regole condivise a livello internazionale.

BERLIN, Jan 11 (Reuters) - The principles of international law apply to everyone, including the United States, German Finance Minister and Vice Chancellor Lars Klingbeil . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

