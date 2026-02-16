Espulsione Kalulu | cosa si sono detti il francese Bastoni e La Penna in campo | spunta il video della bodycam
Il video mostra cosa si sono scambiati Kalulu, Bastoni e l’arbitro La Penna dopo che il difensore del Milan è stato espulso. La scena si è svolta sul campo, subito dopo il fallo che ha portato al cartellino rosso. La bodycam rivela dialoghi diretti tra i protagonisti, tra cui alcune parole dure e sguardi tesi.
Espulsione Kalulu, cosa si sono detti il giocatore della Juve, Bastoni e La Penna subito dopo l’estrazione del cartellino rosso. Il video. Il vibrante Derby d’Italia continua a far discutere, ma questa volta il dibattito si sposta su un piano tecnologico senza precedenti. Un documento visivo eccezionale, catturato dalla Haier Cam (la telecamera indossata dal direttore di gara), ha permesso di ricostruire istante per istante la dinamica che ha portato all’ espulsione di Kalulu, svelando i dialoghi e le espressioni dei protagonisti a pochi centimetri dal fischietto di Federico La Penna. Il video, pubblicato integralmente sui canali ufficiali della Lega, mostra la concitazione di un momento che ha cambiato il destino della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
