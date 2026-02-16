Espulsione Kalulu svelato il dialogo in campo tra il francese Bastoni e La Penna | la verità dal video della bodycam

Luca Kalulu è stato espulso durante la partita, e il video della bodycam dell’arbitro rivela cosa si sono detti in campo. La registrazione mostra chiaramente le parole tra il francese, Bastoni e l’arbitro, confermando alcuni sospetti sulla gestione del fallo. Il video, diffuso ieri, offre uno sguardo diretto sui momenti cruciali dell’episodio.

Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.

Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.

