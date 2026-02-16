Espulsione Kalulu svelato il dialogo in campo tra il francese Bastoni e La Penna | la verità dal video della bodycam
Luca Kalulu è stato espulso durante la partita, e il video della bodycam dell’arbitro rivela cosa si sono detti in campo. La registrazione mostra chiaramente le parole tra il francese, Bastoni e l’arbitro, confermando alcuni sospetti sulla gestione del fallo. Il video, diffuso ieri, offre uno sguardo diretto sui momenti cruciali dell’episodio.
Espulsione Kalulu, Marelli boccia La Penna: «Errore grave. Non c’è contatto fra il francese e Bastoni. Sul mancato intervento del Var…»
Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.
Espulsione Kalulu, pronto un lungo stop per La Penna: Rocchi ‘tradito’ dal direttore di gara
Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
