Durante il Derby d’Italia, Kalulu, Bastoni e La Penna hanno scambiato parole intense subito dopo l’espulsione di un giocatore, una scena catturata dalle telecamere di sorveglianza. La registrazione mostra come i giocatori abbiano cercato di capire cosa fosse successo, mentre l’arbitro cercava di mantenere l’ordine sul campo. Un dettaglio importante è il tono acceso dei discorsi, che rivela l’alta tensione tra le due squadre.

Una nuova visuale sull’episodio chiave del Derby d’Italia offre una chiara lettura della tensione tra i protagonisti e della gestione arbitrale nel momento decisivo. Le immagini registrate dalla Haier Cam, indossata dall’arbitro Federico La Penna, restituiscono una sequenza in prima persona che aiuta a collocare l’intervento del direttore di gara nel contesto di una protesta acceso e di una decisione attesa. Il materiale, pubblicato sul canale ufficiale della Serie A, permette di analizzare i gesti, le reazioni e i rallentamenti che hanno caratterizzato quel frangente. Al centro della scena emerge la reazione di Pierre Kalulu, al momento dell’espulsione, che esprime la propria innocenza e cerca di far valere la propria versione della situazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dialogo rivelato bodycam: cosa si sono detti Kalulu, Bastoni e La Penna dopo l'espulsione

Luca Kalulu è stato espulso durante la partita, e il video della bodycam dell’arbitro rivela cosa si sono detti in campo.

Durante la partita tra Inter e Juventus, l’arbitro Federico La Penna ha espulso Kalulu, e le immagini delle telecamere hanno mostrato i momenti più tesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.