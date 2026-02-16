Esonda il Volturno | notte di interventi per evitare allagamenti nel centro abitato

Il fiume Volturno è esondato a Castel Volturno a causa delle intense piogge che hanno colpito la zona, provocando allagamenti nelle strade centrali. La situazione ha richiesto numerosi interventi dei Vigili del Fuoco e delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza le abitazioni e liberare le vie allagate. Le acque hanno raggiunto i primi piani di alcune case e negozi, costringendo molte persone a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. La notte è stata lunga e difficile per i residenti, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori danni.

Notte di allerta e disagi a Castel Volturno. A ripercorrere quanto accaduto nella giornata di ieri (15 febbraio) è stato il sindaco Pasquale Marrandino: "Stanotte Castel Volturno non dorme. Il mare continua a colpire la costa, la pioggia non dà tregua e in alcune zone il fiume Volturno è esondato invadendo viali e strade. È una giornata durissima, una di quelle in cui la natura mette alla prova il nostro territorio e la serenità delle nostre famiglie. Ma mentre l'acqua avanza, c'è una comunità che resiste. Da ore siamo in strada insieme alle squadre operative con interventi continui per liberare i canali, mezzi in movimento senza sosta, uomini e donne al lavoro per proteggere case e cittadini".