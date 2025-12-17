Lupi avvistati vicino al centro abitato ModiglianAttivazione presenta una mozione | Servono interventi urgenti

La presenza di lupi vicino a Modigliana ha suscitato preoccupazione tra cittadini e amministratori. In risposta a recenti avvistamenti, il gruppo ModiglianAttivazione ha presentato una mozione in Consiglio comunale, chiedendo interventi urgenti per affrontare la situazione e garantire la sicurezza del territorio e delle persone.

Ancora lupi: avvistati a Capodimonte - L’ultimo avvistamento per Ancona è di sabato, nella zona di Capodimonte, tra ... msn.com

Teleambiente. . Cresce il numero dei #lupi trovati morti in Italia. Tra il 2019 e il 2023, 1.639 gli esemplari avvistati senza vita in campagne, boschi e foreste. A certificarlo è la relazione “La mortalità del lupo in Italia nel periodo 2019-2023” dell’Associazione - facebook.com facebook

