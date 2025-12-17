Lupi avvistati vicino al centro abitato ModiglianAttivazione presenta una mozione | Servono interventi urgenti
La presenza di lupi vicino a Modigliana ha suscitato preoccupazione tra cittadini e amministratori. In risposta a recenti avvistamenti, il gruppo ModiglianAttivazione ha presentato una mozione in Consiglio comunale, chiedendo interventi urgenti per affrontare la situazione e garantire la sicurezza del territorio e delle persone.
La presenza dei lupi nel territorio di Modigliana finisce al centro del dibattito politico. Il gruppo consiliare ModiglianAttivazione ha presentato una mozione in Consiglio comunale dopo alcuni avvistamenti segnalati negli ultimi mesi, anche in prossimità del centro abitato, e i casi di animali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
