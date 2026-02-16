Escono dal discount con un televisore sotto braccio senza pagare | inseguiti da cassieri e polizia locale

Due uomini hanno lasciato un discount di Rozzano con un televisore e una sacca di merce senza pagare, dopo aver cercato di scappare. I cassieri si sono accorti del furto e hanno dato l’allarme, scatenando l’inseguimento. La polizia locale ha intercettato i ladri mentre tentavano di allontanarsi in auto lungo la strada principale, tra il traffico intenso.

Rozzano, 16 febbraio 2026 – Due uomini sono entrati in un discount cittadino come normali clienti, ma ne sono usciti ostentando indifferenza con un televisore sottobraccio e una grande sacca contenente generi alimentari, senza passare dalle casse. Il gesto plateale, però, non è passato inosservato ai cassieri, che hanno immediatamente lanciato l’allarme e si sono messi all’inseguimento della coppia insieme al direttore del supermercato. L’intervento. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia locale che, transitando nelle immediate vicinanze, ha notato la scena e ha avviato l’inseguimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

