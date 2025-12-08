Escono senza acquisti | pizzicati fuori dal supermercato con gin champagne e superalcolici rubati

Due persone sono state sorprese fuori dal supermercato Conad di San Cesario di Lecce con bottiglie di gin, champagne e superalcolici rubate, senza aver effettuato acquisti. L'episodio è avvenuto poco dopo l'apertura del negozio, coinvolgendo una 34enne di Galatina, Tiziana Colazzo, già nota alle forze dell'ordine.

SAN CESARIO DI LECCE – Si erano intrufolati nel nuovo Conad di San Cesario di Lecce, inaugurato solo qualche giorno fa, per sottrarre superalcolici simulando di non aver fatto acquisti e sperando di non essere notati: e, invece, i due, una 34enne di Galatina, Tiziana Colazzo, già nota alle forze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Migliaia di presenze per acquisti, mercatini e aperitivi. Commercianti soddisfatti, ma resta il nodo dei parcheggi - facebook.com Vai su Facebook