Il Monte Kilauea nelle Hawaii ha iniziato a eruttare domenica pomeriggio, scaricando fontane di lava alte fino a 300 metri. La fuoriuscita di magma ha formato un fiume di lava che scorre lungo il versante del vulcano, minacciando alcune aree vicine. La lava si è riversata rapidamente, costringendo alcuni residenti a evacuare le case nelle zone più a rischio.

Da domenica pomeriggio il Monte Kilauea, nell’arcipelago delle Hawaii, ha iniziato a eruttare fontane di lava che hanno raggiunto i 300 metri d’altezza, creando un vero e proprio fiume incandescente che parte dalla base del vulcano. Il monte, situato a oltre 300 chilometri dalla capitale Honolulu, è uno dei vulcani più attivi al mondo, oltre che uno dei sei attivi solo nelle Hawaii. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hawaii, Monte Kilauea erutta fontane di lava

Alle Hawaii il vulcano Kilauea torna a eruttare: fontane di lava alte quasi 500 metri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.