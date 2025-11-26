Hawaii la spettacolare eruzione del vulcano Kilauea | fontane di lava alte 120 metri
Fontane di lava alte 122 metri. È ripresa l’attività del vulcano Kilauea, che da quasi un anno sta eruttando a intermittenza, affascinando residenti e visitatori delle Hawaii. La roccia fusa è rimasta confinata all’interno della caldera sommitale del Kilauea, nel Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, secondo quanto riferito dall’U.S. Geological Survey. Nessuna abitazione è stata minacciata. Il Kilauea è uno dei vulcani più attivi al mondo e uno dei sei attivi delle Hawaii. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
