Erosione della costa Gianella FdI | Ho lanciato l' allarme due volte perché intervenire solo ora?

Gianella di Fratelli d’Italia segnala che l'erosione della costa a Lido di Volano peggiora da mesi, ma finora nessuno ha preso provvedimenti. Ha più volte lanciato l’allarme, preoccupato per il progressivo allontanamento della spiaggia e il rischio di danni alle abitazioni vicine. Ora si chiede perché si sia aspettato così tanto prima di intervenire.

Erosione della costa a Lido di Volano, Gianella: “Problema denunciato da mesi, ma siamo rimasti inascoltati”. Il consigliere di Fratelli d'Italia torna sul tema dell'erosione costiera. “Le immagini riprese sul litorale del Lido di Volano mostrano una realtà che purtroppo non sorprende chi segue da tempo quanto sta accadendo a Volano. Il mare avanza, la spiaggia arretra, le strutture sono sempre più esposte. Quanto sta accadendo oggi lungo la costa comacchiese non è un evento improvviso, ma il risultato di criticità che erano state segnalate con largo anticipo. Non possiamo sorprenderci ora”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il Circolo Rabat, rappresentato dal presidente Daniele Gucciardo, ha diffuso un allarme riguardo all’erosione della costa, in particolare del viale delle Dune.

