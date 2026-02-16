Erosione della costa Gianella FdI | Ho lanciato l' allarme due volte perché intervenire solo ora?
Gianella di Fratelli d’Italia segnala che l'erosione della costa a Lido di Volano peggiora da mesi, ma finora nessuno ha preso provvedimenti. Ha più volte lanciato l’allarme, preoccupato per il progressivo allontanamento della spiaggia e il rischio di danni alle abitazioni vicine. Ora si chiede perché si sia aspettato così tanto prima di intervenire.
Erosione della costa a Lido di Volano, Gianella: “Problema denunciato da mesi, ma siamo rimasti inascoltati”. Il consigliere di Fratelli d'Italia torna sul tema dell'erosione costiera. “Le immagini riprese sul litorale del Lido di Volano mostrano una realtà che purtroppo non sorprende chi segue da tempo quanto sta accadendo a Volano. Il mare avanza, la spiaggia arretra, le strutture sono sempre più esposte. Quanto sta accadendo oggi lungo la costa comacchiese non è un evento improvviso, ma il risultato di criticità che erano state segnalate con largo anticipo. Non possiamo sorprenderci ora”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
“Harry ci sta avvertendo”, l’allarme del circolo Rabat sull’erosione della costa
Il Circolo Rabat, rappresentato dal presidente Daniele Gucciardo, ha diffuso un allarme riguardo all’erosione della costa, in particolare del viale delle Dune.
Argomenti discussi: Erosione lungo la costa, Ascom: Stagione a rischio, serve l'intervento delle istituzioni.
Erosione costiera, ne parliamo con Giorgini (Geologi ER): ecco le aree più a rischio del litorale ravennateIl fenomeno dell’erosione costiera è sempre più d’attualità, perché i cambiamenti climatici di questi ultimi anni lo stanno aggravando. A rischio sono il ... ravennanotizie.it
Spiagge divorate dal mare, gli effetti dell'erosione sulla costa ferrareseDanni per chi lavora nel turismo balneare. E c'è preoccupazione per i centri abitati: il rischio è che basti una mareggiata per portare l'acqua nei paesi ... rainews.it
L’erosione costiera coinvolge le arginature delle saline più prossime alla linea di costa, nel tratto compreso tra Ronciglio e Nubia - facebook.com facebook
Le ruspe sono al lavoro a Paola, in provincia di Cosenza, nel tentativo di arginare l'erosione costiera causata dalle violenti mareggiate che hanno colpito la costa calabrese lo scorso gennaio. A rischio soprattutto la ferrovia, a pochissimi metri dalla costa. Nelle x.com