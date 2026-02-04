Svolta nel giallo dei tre cacciatori trovati morti nel bosco | c' è un indagato
La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale. Gli inquirenti stanno concentrando le indagini su un possibile movente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia, sperando di fare luce sulla vicenda prima possibile.
Potrebbe essere vicina la svolta sul giallo dei tre cacciatori trovati senza vita la scorsa settimana nel bosco di Montagnareale, in provincia di Messina. Le attenzioni degli inquirenti adesso sono focalizzate su un quarto uomo che si trovava sul posto quando i fratelli Devis e Giuseppe Pino e.🔗 Leggi su Today.it
Il cane chiuso in auto, i corpi in fila a 30 metri, l'ipotesi di delitti a catena: il giallo dei cacciatori uccisi a Messina verso una svolta. C'è un indagato
Il giallo dei cacciatori uccisi a fucilate, vicini alla svolta: c'è un indagatoC'è una prima svolta nell'inchiesta sul triplice omicidio di Montagnareale, in provincia di Messina, dove sono stati uccisi tre cacciatori: i fratelli Davis e Giuseppe Pino e l'ottantenne Antonio Gata ... msn.com
Il giallo dei cacciatori uccisi. Indagato il quarto uomo, sequestrati i suoi fuciliPossibile svolta nelle indagini per il triplice omicidio di Montagnareale: la pista della lite o dell'incidente finito male ... msn.com
