Svolta nel giallo dei tre cacciatori trovati morti nel bosco | c' è un indagato

La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati un sospettato nel caso dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale. Gli inquirenti stanno concentrando le indagini su un possibile movente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia, sperando di fare luce sulla vicenda prima possibile.

