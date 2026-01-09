’Le parole di Hurbinek’ Il viaggio nella memoria

«Le parole di Hurbinek» è un viaggio nella memoria che invita alla riflessione sulle parole che segnano la storia, come “pulizia etnica”, “razzismo”, “disumanizzazione” e “genocidio”. Attraverso il lavoro di Linda Meoni, si affrontano temi difficili con sobrietà e rispetto, sottolineando l’importanza di non temere di pronunciare queste parole per mantenere vivo il ricordo e promuovere la consapevolezza.

di Linda Meoni PISTOIA " Pulizia etnica ", " razzismo ", " disumanizzazione ", " genocidio ": nessuno abbia paura di dirle queste parole. Che le si dicano tutte, una a una, per dare un nome alle cose, per praticare esercizio di civiltà e di responsabilità. Civiltà, responsabilità, le grandi assenti del nostro tempo. Le chiama urgentemente in causa " Le parole di Hurbinek " il lungo calendario di proposte in diversi luoghi della città di Pistoia, quarta edizione di quel contenitore – musica, teatro, lezioni civili, laboratori scolastici – che ci parla di non una bensì tante " Giornate della memoria ". Torna l'evento "Le parole di Hurbinek" con la quarta edizione. L'evento, uno dei più importanti del calendario culturale pistoiese, rientra nel programma di "Pistoia Capitale del Libro 2026".

