Erba il sacrificio del parco di via Volta | cominciato il taglio delle piante per lasciare spazio a una palazzina e a dei parcheggi

Alle prime luci di questa mattina, le motoseghe hanno iniziato a tagliare le piante nel parco di via Volta a Erba, causando la rimozione dell’ultimo tratto di bosco nel centro cittadino. La decisione di abbattere gli alberi deriva dalla costruzione di una nuova palazzina e di parcheggi, che prenderanno il posto di questo spazio verde. I lavori sono stati avviati per permettere l’inizio delle opere di urbanizzazione, con il rumore delle macchine che si è diffuso tra i residenti.

Erba (Como), 16 febb raio 2026 – Il rombo delle motoseghe è partito presto questa mattina in via Volta a Erba per l’abbattimento dell’ultimo bosco cittadino che ancora resisteva nel centro. Al posto cedri, pini, ginko biloba sorgerà una palazzina di quattro piani e un parcheggio. C’erano anche vigili e carabinieri a presidiare il cantiere. Da oggi il centro urbano di Erba perde uno storico parco alberato, un piccolo polmone verde, aggiungendo altro cemento e asfalto, in uno dei territori più cementificati della Provincia di Como. "Gli alberi sono vivi” . “La nostra vibrante protesta è stata ribadita anche oggi, con un presidio organizzato dal Coordinamento Base e dal nostro Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” - spiega il gruppo ambientalista - Abbiamo più volte gridato, insieme ai cittadini presenti: “State uccidendo alberi vivi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erba, il sacrificio del parco di via Volta: cominciato il taglio delle piante per lasciare spazio a una palazzina e a dei parcheggi Taglio degli alberi nel parco di via Volta a Erba, il presidio e la protesta: "È uno scempio" A Erba, i cittadini e gli ambientalisti si sono radunati nel parco di via Volta per protestare contro il taglio degli alberi, che considerano uno scempio. Gestione dei parcheggi. La giunta Vadi volta pagina. C’è il cambio di società Il sindaco Vadi ha deciso di cambiare gestione dei parcheggi a pagamento, dopo anni di difficoltà nel garantire servizi efficienti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In memoria di Sebastiano Erba una raccolta fondi a favore del Soccorso Alpino; Eventi segnalati dai Comuni; Sondrio, raccolta fondi in memoria di Sebastiano Erba: oltre 38mila euro per il Soccorso Alpino in Valtellina; Fondi per il Soccorso alpino: Sebi sarebbe orgoglioso di noi. Strage di Erba, la Cassazione respinge il ricorso: no alla revisione del processoStrage di Erba, la Cassazione respinge il ricorso: no alla revisione del processo, resta l'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi Parola fine dalla Cassazione sulla vicenda giudiziaria legata alla ... affaritaliani.it #SICUREZZA Ci vediamo questa mattina in piazza mercato a Erba con i nostri agenti della Polizia di Stato e il nostro Sottosegretario della Lega al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. - facebook.com facebook