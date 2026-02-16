Astrid M. ha svelato che un gruppo organizzato mirava a compiere un attentato, e il rischio ora si fa più concreto anche in Italia. La donna ha descritto dettagli di un piano preciso, con tappe e modalità di azione, che avrebbe potuto causare gravi danni.

Un assalto pianificato, una vera e propria spedizione: nell'intervista esclusiva a Il Giornale, Astrid M. del collettivo Nemesis fa il punto su quanto accaduto a Quentin D. a Lione, ucciso dalla violenza cieca degli antifascisti, e sul clima di impunità in Francia. Che cosa è successo? "Un gruppo di ragazze di Nemesis aveva organizzato un'iniziativa con uno striscione critico verso Rima Hassan, eurodeputata di sinistra, con su scritto: Islamo-sinistrosi fuori dalle nostre università. Per precauzione è stato chiesto ad amici di andare ma di stare lontani, nel caso gli antifascisti fossero violenti, perché potevano esserci tensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Erano organizzati per uccidere. Attenti o accadrà anche in Italia"

L’agente Alessandro Calista ha parlato alla premier dopo essere stato aggredito a martellate durante una manifestazione a Torino.

Sarajevo, vivere sotto il fuoco dei cecchini

