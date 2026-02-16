Erano organizzati per uccidere Attenti o accadrà anche in Italia
Astrid M. ha svelato che un gruppo organizzato mirava a compiere un attentato, e il rischio ora si fa più concreto anche in Italia. La donna ha descritto dettagli di un piano preciso, con tappe e modalità di azione, che avrebbe potuto causare gravi danni.
Un assalto pianificato, una vera e propria spedizione: nell'intervista esclusiva a Il Giornale, Astrid M. del collettivo Nemesis fa il punto su quanto accaduto a Quentin D. a Lione, ucciso dalla violenza cieca degli antifascisti, e sul clima di impunità in Francia. Che cosa è successo? "Un gruppo di ragazze di Nemesis aveva organizzato un'iniziativa con uno striscione critico verso Rima Hassan, eurodeputata di sinistra, con su scritto: Islamo-sinistrosi fuori dalle nostre università. Per precauzione è stato chiesto ad amici di andare ma di stare lontani, nel caso gli antifascisti fossero violenti, perché potevano esserci tensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Afghanistan, “forze speciali Uk avevano politica deliberata per uccidere maschi in età da combattimento, anche se non erano minaccia”
Torino, l’agente aggredito a martellate parla alla premier: “Sono molto organizzati, erano tutti incappucciati”
L’agente Alessandro Calista ha parlato alla premier dopo essere stato aggredito a martellate durante una manifestazione a Torino.
Sarajevo, vivere sotto il fuoco dei cecchini
Argomenti discussi: Erano organizzati per uccidere. Attenti o accadrà anche in Italia; Cecchini a Sarajevo, l'indagato pordenonese risponderà ai magistrati; Sarajevo, i cecchini del weekend nel mirino: la pista milanese e la società ombra; Uccidevano i civili a Sarajevo per svago: Pagavano di più per le donne incinte, la sera andavano a far festa.
Erano oltre 100 gli italiani che pagavano per uccidere civili a Sarajevo: Fra loro avvocati, medici e magistratiPosso dire sicuramente che erano più di 100 gli italiani coinvolti nei safari umani di Sarajevo, lo ha dichiarato Martina Radice a Fanpage.it, la criminologa che ha collaborato con Ezio Gavazzeni ... fanpage.it
Agguato feroce, si chiude il cerchio: arrestati gli ultimi due ricercati. Si erano armati per uccidereMontecatini, 24 dicembre 2025 – Volevano ucciderlo, senza alcuna pietà. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato altri due ... lanazione.it
CARNEVALE 2026 A tutti coloro che si erano organizzati per: Maschera più bella Comitive Animali in maschera Non preoccupatevi! Vi aspettiamo domenica e martedì per recuperare. C’è ancora tempo per partecipare: se non siete riusciti a iscr facebook