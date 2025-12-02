Afghanistan forze speciali Uk avevano politica deliberata per uccidere maschi in età da combattimento anche se non erano minaccia

Una "politica deliberata" per eliminare uomini in età da combattimento, anche quando non rappresentavano una minaccia. È questa l'accusa choc emersa davanti all'Afghanistan Inquiry, l'indagine indipendente voluta dal governo britannico per fare luce sulle operazioni delle forze speciali in Afghanist.

